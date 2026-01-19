Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sturm der Liebe

Martin gerät unter Druck

SAT.1 emotionsStaffel 8Folge 31vom 19.01.2026
Martin gerät unter Druck

Sturm der Liebe

Folge 31: Martin gerät unter Druck

49 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 12

Kira stellt Martin zur Rede und will wissen, was ihm der Kuss in Kanada bedeutet hat. Er leugnet jedoch seine wahren Gefühle und Kira zieht sich verletzt von ihm zurück. Elena wird nach ihrer Operation mit der schrecklichen Nachricht konfrontiert, dass sie keine Kinder mehr bekommen kann. Zwischen Charlotte, Julius und Werner entfacht sich eine hitzige Diskussion über Charlottes zukünftigen Nachnamen.

