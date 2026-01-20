Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sturm der Liebe

Marlene singt

SAT.1 emotionsStaffel 8Folge 33vom 20.01.2026
Marlene singt

Sturm der Liebe

Folge 33: Marlene singt

48 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12

Weil Konstantin Nataschas Lieder-Repertoire nicht gänzlich beherrscht, bittet er Marlene um Unterstützung. Prompt beginnt die attraktive junge Frau zu singen. Ihre Mutter Natascha bemerkt das und wird eifersüchtig. Elena lässt sich unterdessen in der Klinik von Dr. Kreutzkamm dazu überreden, auf eine Klage zu verzichten und für den erlittenen medizinischen Kunstfehler eine Geldsumme zu akzeptieren.

