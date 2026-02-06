Charlotte stößt Julius vor den KopfJetzt ohne Werbung streamen
Sturm der Liebe
Folge 34: Charlotte stößt Julius vor den Kopf
49 Min.Folge vom 06.02.2026Ab 12
Marlene muss mit ansehen, wie Konstantin und ihre Mutter glücklich miteinander musizieren. Sie ist enttäuscht, lässt sich das vor den beiden jedoch nicht anmerken. André überlegt unterdessen, ob er das Burger Bräu verkaufen soll. Julius, der gerne wieder dort arbeiten würde, ist von diesen Plänen gar nicht begeistert ...
