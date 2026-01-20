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Sturm der Liebe

Grosswihler fordert Werner zum ...

SAT.1 emotionsStaffel 8Folge 36vom 20.01.2026
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Sturm der Liebe

Folge 36: Grosswihler fordert Werner zum ...

49 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12

Werner kann den "Fürstenhof" nach der Quarantäne noch einmal aus der Misere retten. Zwei namhafte Versicherungen wollen ihre Tagungen in dem Hotel abhalten. Doris trifft sich derweil mit dem Schweizer Banker Grosswihler - dem Mann, der den "Fürstenhof" nur zu gern gekauft hätte. Ausgerechnet von ihm erhält sie einen Blumenstrauß. Werner ist entsetzt und stellt den Mann zur Rede ...

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