Martin will Abstand zu Kira
Sturm der Liebe
Folge 41: Martin will Abstand zu Kira
Folge vom 20.01.2026
Konstantin bittet Marlene, ihre Mutter Natascha als Sängerin zu vertreten. Michael, dessen Herz inzwischen für die junge Frau entbrannt ist, begleitet sie am Klavier. Am Konzertabend jedoch können Konstantin und Marlene einfach nicht die Blicke voneinander lassen. Sie gerät dadurch so aus dem Konzept, dass sie plötzlich nicht mehr singen kann.
