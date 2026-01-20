Sturm der Liebe
Folge 50: Martin verletzt Nils
49 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Doris erwartet, dass ihr Ehemann Werner zugibt, dass er sich Charlotte angenähert hat. Vorher will sie sich nicht mit ihm versöhnen. Zu allem Überfluss findet sie auch noch einen Brief, der all ihre Hoffnungen hinsichtlich einer Zukunft mit ihm zerstört. Marlene überlegt derweil, Klavierstunden zu geben, um mehr Geld zu verdienen. Und wie es der Zufall will, ist Konstantin ihr erster Schüler ...
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