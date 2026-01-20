Sturm der Liebe
Folge 63: Hilfe für Jamal
50 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Kira macht sich Sorgen um Jamal, der schon bald abgeschoben werden soll. Doch es gibt vielleicht Hoffnung für ihren alten Freund. Unterdessen findet Werner Doris bewusstlos in einem Gästezimmer auf und leistet Erste Hilfe. Doris erwacht kurze Zeit später in der Klinik. Als sie erfährt, dass Werner sie gerettet hat, hofft Doris auf eine Versöhnung. Ihrem Gatten ist danach allerdings ganz und gar nicht zumute.
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