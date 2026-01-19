Xaver erpresst MartinJetzt ohne Werbung streamen
Sturm der Liebe
Folge 79: Xaver erpresst Martin
49 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 12
Martin soll wieder die Leitung der Gemeinde des Dorfes übernehmen - zu Xavers Ärger. Bei ihrem ersten Aufeinandertreffen beschimpft er Martin und wirft ihm vor, dass er nur wegen Kira zurückgekommen sei. Natascha ist dankbar, dass Marlene sie wegen ihres Seitensprungs mit Ari bei Konstantin nicht verrät. Marlene plagt allerdings das schlechte Gewissen ...
