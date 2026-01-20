Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 8Folge 80vom 20.01.2026
Folge 80: Marlene ist eifersüchtig

49 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12

Michael lädt Gerlind Vierbrock zu einem gemeinsamen Abendessen mit Marlene und André ein. Dabei entdecken die beiden ihr gemeinsames Interesse für Medizingeschichte. Als sich Marlene am nächsten Morgen auch für dieses Thema zu interessieren beginnt, ahnt Michael, was dahintersteckt. Xaver entschuldigt sich derweil bei Martin. Martin kann jedoch mit seiner Schuld nicht länger leben ...

