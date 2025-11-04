Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 2Folge 10vom 04.11.2025
21 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 12

Sweatpants will keinen Job annehmen, der nicht seiner Bestimmung entspricht, doch leider hat er diesen bisher nicht gefunden. Er kann also Franco keine Miete zahlen. Doch um sich das College leisten zu können, braucht er einen Mitbewohner, der auch zahlen kann. Die beiden trennen sich und Franco bekommt einen neuen, neurotischen Mieter ...

ProSieben
