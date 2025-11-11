Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Superior Donuts

Alles auf Schwarz

ProSiebenStaffel 2Folge 12vom 11.11.2025
Alles auf Schwarz

Alles auf SchwarzJetzt kostenlos streamen

Superior Donuts

Folge 12: Alles auf Schwarz

21 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 6

Anlässlich des "Black History"-Monats lädt Franco den schwarzen Ex-Baseballspieler Wheels ein, der in Sweatpants Altenheim wohnt. Doch was ihm zu Ohren kommt, gefällt ihm nicht ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Superior Donuts
ProSieben
Superior Donuts

Superior Donuts

Alle 1 Staffeln und Folgen