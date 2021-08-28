1001 Nacht - Orientalische Geheimnisse aus dem OfenJetzt kostenlos streamen
Sweet and Easy - Enie backt
Folge 10: 1001 Nacht - Orientalische Geheimnisse aus dem Ofen
25 Min.Folge vom 28.08.2021Ab 6
Enie van de Meiklokjes präsentiert orientalische Rezepte aus 1001 Nacht. Egal ob süß oder mit einer Portion feuriger Schärfe - hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Los geht's mit einem traditionell türkischen Gericht aus Käse und süßem Sirup. Außerdem zaubert Enie eine köstliche Pfannen-Pizza, und Moderatorin Melissa Khalaj verrät ihr Geheimrezept für typisch persische Kekse.
