1001 Nacht - Orientalische Geheimnisse aus dem Ofen

sixxStaffel 10Folge 10vom 28.08.2021
Folge 10: 1001 Nacht - Orientalische Geheimnisse aus dem Ofen

25 Min.Folge vom 28.08.2021Ab 6

Enie van de Meiklokjes präsentiert orientalische Rezepte aus 1001 Nacht. Egal ob süß oder mit einer Portion feuriger Schärfe - hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Los geht's mit einem traditionell türkischen Gericht aus Käse und süßem Sirup. Außerdem zaubert Enie eine köstliche Pfannen-Pizza, und Moderatorin Melissa Khalaj verrät ihr Geheimrezept für typisch persische Kekse.

sixx
