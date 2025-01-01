Hochstapler - Genuss auf mehreren EtagenJetzt kostenlos streamen
Sweet and Easy - Enie backt
Folge 11: Hochstapler - Genuss auf mehreren Etagen
25 Min.
Mehrstöckige Torten und Gebäck sehen klasse aus und sind ganz leicht herzustellen: Enie van de Meiklokjes verrät wie's geht. Neben einer deftigen italienischen Tramezzini-Torte gibt es cremige Leckereien aus Schokolade und selbstgemachter Erdnussbutter. Gemeinsam mit Model und Moderatorin Franziska Knuppe zaubert Enie außerdem einen hoch gestapelten Käsekuchen.
