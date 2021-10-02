Sweet and Easy - Enie backt
Folge 15: Brotreise
26 Min.Folge vom 02.10.2021Ab 6
Brot wird vielerorts gerne zu zahlreichen Mahlzeiten gereicht. Enie van de Meiklokjes begibt sich auf eine kulinarische Reise durch die ganze Welt, um die unterschiedlichsten Brot-Typen auszumachen. Los geht's mit einem französischen Klassiker: ein Brioche-Brötchen mit einer köstlich-süßen Ziegenkäse-Honig-Füllung. Außerdem steht ein australisches Busch-Brot der Aborigines auf dem Plan. Und gemeinsam mit Hadnet Tesfai backt Enie einen leckeren Fladen aus Eritrea.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick