Sparen & Genießen - Tipps für Schüler & StudentenJetzt kostenlos streamen
Sweet and Easy - Enie backt
Folge 17: Sparen & Genießen - Tipps für Schüler & Studenten
25 Min.Folge vom 16.10.2021Ab 6
Gutes Essen muss nicht unbedingt teuer sein. Enie van de Meiklokjes beweist: In ihrer Küche ist weniger manchmal mehr. Dabei zaubert sie mit einfachen Zutaten neben feurigen Nachos mit Jalapeños und Salsa eine riesige XXL-Zimtschnecke auf den Teller. Gemeinsam mit Moderator Aurel Mertz gibt sie außerdem Tipps, wie man aus einem veganen Pfannkuchenteig gleich zwei Mahlzeiten zubereiten kann.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick