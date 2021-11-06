Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sweet and Easy - Enie backt

Nuss man probiert haben

sixxStaffel 10Folge 20vom 06.11.2021
Nuss man probiert haben

Sweet and Easy - Enie backt

Folge 20: Nuss man probiert haben

25 Min.Folge vom 06.11.2021Ab 6

In Enies Küche kommen diesmal verschiedenste Nüsse zum Einsatz. Eine Mischung aus Walnüssen und fruchtig roten Granatapfelkernen entpuppt sich als echtes Geschmackserlebnis. Und was zaubert Enie wohl aus Schokolade, Nüssen und Toffee? Gemeinsam mit Hobbybäckerin Franziska Maurer wagt sie sich außerdem an einen absoluten Klassiker, der in dieser Form noch dazu vegan ist: eine Nuss-Tiramisu-Torte.

