Sweet and Easy - Enie backt
Folge 20: Nuss man probiert haben
25 Min.Folge vom 06.11.2021Ab 6
In Enies Küche kommen diesmal verschiedenste Nüsse zum Einsatz. Eine Mischung aus Walnüssen und fruchtig roten Granatapfelkernen entpuppt sich als echtes Geschmackserlebnis. Und was zaubert Enie wohl aus Schokolade, Nüssen und Toffee? Gemeinsam mit Hobbybäckerin Franziska Maurer wagt sie sich außerdem an einen absoluten Klassiker, der in dieser Form noch dazu vegan ist: eine Nuss-Tiramisu-Torte.
