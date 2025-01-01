Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sweet and Easy - Enie backt

Eis, einfach selbst zaubern

sixxStaffel 10Folge 5
Eis, einfach selbst zaubern

Eis, einfach selbst zaubernJetzt kostenlos streamen

Sweet and Easy - Enie backt

Folge 5: Eis, einfach selbst zaubern

24 Min.Ab 6

Enies kunterbunte Eiskreationen sind blitzschnell und einfach zuhause nachgemacht - und das ganz ohne Eismaschine. Drei leckere Sorten lassen die Herzen aller Naschkatzen höherschlagen: ein Himbeer-Kokosnuss-Eis, ein Sorbet aus grünem Tee und Limetten sowie ein Schoko-Eis mit Kokos. Gemeinsam mit Maskenbildnerin Cat von Pabrutzki verleiht Enie ihren Meisterwerken außerdem sowohl optisch als auch geschmacklich eine ganz besondere Note.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Sweet and Easy - Enie backt
sixx
Sweet and Easy - Enie backt

Sweet and Easy - Enie backt

Alle 12 Staffeln und Folgen