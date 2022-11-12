Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sweet and Easy - Enie backt

Fantastisches Fingerfood

sixxStaffel 11Folge 13vom 12.11.2022
Fantastisches Fingerfood

Fantastisches FingerfoodJetzt kostenlos streamen

Sweet and Easy - Enie backt

Folge 13: Fantastisches Fingerfood

27 Min.Folge vom 12.11.2022Ab 6

Enie van de Meiklokjes zaubert köstliches Fingerfood aus verschiedenen Ländern. Diese Rezepte lassen sich ganz schnell und einfach zuhause nachmachen. Los geht es mit einem ungarischen Klassiker: Baumstriezel. Diesen bereitet Enie mit Zimt und Zucker oder mit einer cremig-bunten Füllung zu. Außerdem gibt es Würstchen im Teigmantel und süße Empanadas aus Südamerika.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Sweet and Easy - Enie backt
sixx
Sweet and Easy - Enie backt

Sweet and Easy - Enie backt

Alle 12 Staffeln und Folgen