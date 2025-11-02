Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 11Folge 5vom 02.11.2025
Folge 5: Schoko-Schlemmerei

27 Min.Folge vom 02.11.2025Ab 6

Enie van de Meiklokjes backt süße Leckereien aus Schokolade. Neben einer köstlichen Schoko-Minz-Tarte gibt es einen Schokoladenkuchen aus vier Lagen. Gemeinsam mit ihrem Gast, Schokoladensommelier Sarah Gierig, backt Enie außerdem süße Pralinen. Von ihr erfährt sie auch das ein oder andere Geheimnis über das braune Gold ...

