Sweet and Easy - Enie backt
Folge 2: Chocoholic
24 Min.Ab 6
Ganz sweet und easy geht es heute in der Küche von Enie van de Meiklokjes zu. Ihre Rezepte machen jeden zum "Chocoholic". Mit ihren Schoko-Bonbon-Schnitten und einem scharfen Schokoladen-Soufflé mit Wasabi bleiben keine Schoko-Wünsche offen. Die Schokoladen-Expertin Katharina Kraft vom Atelier Cacao in Berlin zeigt Enie, wie sie einen ultimativen "Death by chocolat" backen kann.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick