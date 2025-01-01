Sweet and Easy - Enie backt
Folge 8: Tour de France
25 Min.Ab 6
Heute nimmt uns Enie mit auf eine kulinarische Reise ins Land der Croissants und Baguettes - la France! Mit schokoladigen Croissants, ganz easy und ohne Blätterteig, sowie Crepes-Galettes mit Spargel und Schinken gibt Enie einen Vorgeschmack auf die französische Cuisine. Außerdem zeigt ihr Claude Trendel, waschechter Franzose und Besitzer des "Le Piaf" in Berlin Charlottenburg, wie aus einem Küchenunfall die legendäre Tarte Tatin entstanden ist!
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick