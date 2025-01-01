Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 9
Folge 9: Deutsche Backhits

25 Min.

Die heutige Folge steht ganz im Zeichen der Tradition! Nicht umsonst hat sich die Deutsche Backkunst in aller Welt einen Namen gemacht, denn Käse-, Streuselkuchen und Schwarzwälder Kirschtorte sind allzeit beliebte Klassiker. Enie van de Meiklokjes zeigt wie sie den traditionellen Kuchen ihren ganz besonderen Twist verleiht. Sabine Schneider, Bäckerin der dritten Generation im Familienunternehmen, verrät außerdem wie sie ihren Streuselkuchen mit heißer Liebe füllt!

