Sweet and Easy - Enie backt
Folge 1: Mein Name ist Hase
25 Min.Folge vom 12.04.2014Ab 6
Pünktlich zur Osterzeit ist Enie van de Meiklokjes mit "Sweet & Easy - Enie backt" wieder da. Für diesen Anlass zaubert Enie aus einem Hefeteig gleich die ganze Osterdeko: Ihre verdrehten Hasen im Osternest. Außerdem zeigt sie, wie man ganz schnell und einfach lustige Häschen-Näschen am Stiel zubereiten kann und ihr Gast - das ehemalige Model Laura Seebacher aus Hamburg, die heute das Café "Liebes Bisschen" betreibt, zeigt Enie ihre himmlische Karotten-Ingwertorte.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick