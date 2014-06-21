Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sweet and Easy - Enie backt

Happy Happy Party

sixxStaffel 3Folge 10vom 21.06.2014
Happy Happy Party

Happy Happy PartyJetzt kostenlos streamen

Sweet and Easy - Enie backt

Folge 10: Happy Happy Party

25 Min.Folge vom 21.06.2014Ab 6

Enie van de Meiklokjes zaubert heute für jeden Party-Anlass das perfekte Gebäck aus dem Ofen. Für die passende Partydekoration sorgt sie mit Konfetti-Keksen. Über ihre Mini Veilchen-Charlotte freut sich jedes Geburtstagskind und um das herzhafte Party-Gebäck kümmert sich Meltem Kaptan - bekannt aus "Das große Backen". Die türkischstämmige Kölnerin backt mit Enie Pogaca: kleine Hefeteigtaschen gefüllt mit Schafskäse oder Hackfleisch.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Sweet and Easy - Enie backt
sixx
Sweet and Easy - Enie backt

Sweet and Easy - Enie backt

Alle 12 Staffeln und Folgen