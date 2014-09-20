Ich backe meinen KofferJetzt kostenlos streamen
Sweet and Easy - Enie backt
Folge 15: Ich backe meinen Koffer
25 Min.Folge vom 20.09.2014Ab 6
Heute macht Enie van de Meiklokjes passend zum Thema eine kulinarische Tour durch Europa und bringt den Zuschauern ausgefallene Rezepte mit. Aus Italien packt sie Tiramisu in Tramezzini Form in ihren Koffer, das Rezept für Enies "Kanelsnegle" - Zimtschnecken hat sie aus Dänemark mitgebracht und die Expertin für französische Backwaren Coralie vom Hofe, Betreiberin der "Gourmandise Berlin" Pop-Up-Bakery, hat ihre himmlisch leckeren Financiers aus Paris im Gepäck.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick