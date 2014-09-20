Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 3Folge 15vom 20.09.2014
Heute macht Enie van de Meiklokjes passend zum Thema eine kulinarische Tour durch Europa und bringt den Zuschauern ausgefallene Rezepte mit. Aus Italien packt sie Tiramisu in Tramezzini Form in ihren Koffer, das Rezept für Enies "Kanelsnegle" - Zimtschnecken hat sie aus Dänemark mitgebracht und die Expertin für französische Backwaren Coralie vom Hofe, Betreiberin der "Gourmandise Berlin" Pop-Up-Bakery, hat ihre himmlisch leckeren Financiers aus Paris im Gepäck.

