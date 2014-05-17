Verliebt, Verlobt, VerheiratetJetzt kostenlos streamen
Sweet and Easy - Enie backt
Folge 6: Verliebt, Verlobt, Verheiratet
25 Min.Folge vom 17.05.2014Ab 6
Enie van de Meiklokjes backt sich in die Herzen ihrer Zuschauer und beweist, dass die Liebe durch den Magen geht. Neben einer herzigen Keksgirlande für Verliebte backt Enie mit ihren Eternity Cupcakes das perfekte Gebäck für die Verlobung. Mit einer zweistöckigen Hochzeitstorte von ihrem Gast Julia Trzebiatowsky, Besitzerin des "Style Your Cake" Shops in Hamburg, wird gezeigt, wie einfach man eine traumhafte Hochzeitstorte selber backen kann.
