Sweet and Easy - Enie backt
Folge 2: Kräutergarten
25 Min.Folge vom 18.07.2015Ab 6
Enies Kuchen sind heute würzig und aromatisch. Los geht's mit einer sommerlich, saftigen Frankfurter-Sieben-Kräuter-Wähe, die Enie mit "Grüner Soße" toppt - perfekt für ein Picknick im Grünen. Außerdem trifft süßer Pfirsich auf frischen Rosmarin in Enies Pfirsichkuchen mit Rosmarin-Zitronen-Streuseln. Zu Gast ist die Patisseurin Kai Michels aus Berlin von "Jubel - Feine Patisserie". Sie zaubert mit Enie ihre Tartelettes mit Erdbeeren, Ziegenquark und Kresse.
