Sweet and Easy - Enie backt
Folge 13: Halloween: Grusel aus dem Ofen
25 Min.Folge vom 29.10.2016Ab 6
Es spukt in Enies Küche! Sie backt die besten Kuchen für Halloween. Süßes anstatt Saures: Die Meringue-Knochen sind nicht klapprig, sondern süß und knackig. Kein Halloween ohne Kürbisse - bei Enie kommen sie in eine herzhafte Tarte. Ganz schnell gemacht und gespenstisch lecker sind die Apfelgebisse mit Marshmallows und Mandeln. Zu Gast ist die zwölfjährige Lucie Schrader. Sie liebt Halloween und zeigt Enie, wie sie ihren schaurig-leckeren Kuchen Schimmelkuchen zaubert.
