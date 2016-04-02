Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sweet and Easy - Enie backt

sixxStaffel 5Folge 2vom 02.04.2016
Folge 2: Baking News 3.0

25 Min.Folge vom 02.04.2016Ab 6

Enie lockt uns mit brandneuen Rezepten in ihre süße Küche: Sie zaubert einen Guglhupf samt Eierlikör-Topping, mit einem Teig so saftig und cremig wie eine Mousse. Außerdem gibt sie Marmeladenbroten einen neuen Pfiff: sie werden mit Eiermilch in eine Auflaufform geschichtet und überbacken. Enies Gast Johanna Behrends von "Verzuckert", Berlin, backt leckere Chiasamen-Törtchen.

