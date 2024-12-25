Sweet and Easy - Enie backt
Folge 4: American Way of Bake
25 Min.Folge vom 25.12.2024Ab 6
Enie backt gerne einfach und schnell, deshalb liebt sie die amerikanische Art zu backen. In dieser Folge gibt es: selbstgemachte Marshmallows, Enie zeigt, wie sie den klassischen Ice Tea zu einem leckeren Eis am Stiel verwandelt, sie backt die fluffigsten Hot Dog-Brötchen, die ein Amerikaner jemals gesehen hat und lässt sich von ihrem Gast, der Kanadierin Kyla Boyle zeigen, wie die Nordamerikaner "Nanaimo Bars" zubereiten, ein typisch kanadisches, herrlich schokoladiges Gebäck.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick