Sweet and Easy - Enie backt
Folge 7: Backen für die Lieben
24 Min.Folge vom 07.05.2016Ab 6
Enie backt heute die einfachsten und schönsten Kuchen zum Verschenken - für alle lieben Menschen. Los geht's mit süßen Muffins in Herzform. Dann peppt Enie eine Schoko-Tarte nicht nur mit Liebe, sondern vor allem mit Chillis auf! Speed & Easy und ganz ohne Backen macht Enie aus Brownies, Erdbeeren und einer Mascarpone-Creme Kuchenherzen. Und der schwedische Hofkonditor Günther Koerffer aus Göteborg zeigt, wie leicht man eine Torte in eine zauberhafte Rose verwandeln kann.
