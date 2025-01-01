Zum Inhalt springenBarrierefrei
25 Min.Ab 6

Enie backt in dieser königlichen Folge Kuchen, an denen sich einst blaublütige Gaumen erfreuten! Den Anfang macht der "Napoleon" mit Blätterteig und Vanillecreme. Danach gibt es den Bräutigamskuchen aus geschmolzener Schokolade, Keksen, Feigen und Pistazien. Und Isabel Scharl kommt extra aus Wien, wo sie mit ihren Schwestern die "Guerilla Bakery" betreibt. Sie zeigt ihre Version eines echten königlich-kaiserlichen Klassikers, der Fake-Sacher.

