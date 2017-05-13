Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sweet and Easy - Enie backt

Hab' ich nur für dich gemacht!

sixxStaffel 6Folge 6vom 13.05.2017
Hab' ich nur für dich gemacht!

Hab' ich nur für dich gemacht!Jetzt kostenlos streamen

Sweet and Easy - Enie backt

Folge 6: Hab' ich nur für dich gemacht!

25 Min.Folge vom 13.05.2017Ab 6

Passend zum Muttertag backt Enie heute süße Liebeserklärungen. Los geht's mit einer cremigen Himbeer-Sahnetorte in Herzform, getoppt mit einem glänzenden Spiegelguss, in dem man sich tatsächlich spiegeln kann. Eine süße Sünde sind Enies weiße Erdbeer-Champagner-Pralinen mit rosa Pfefferbeeren. Und die Moderatorin Anna Noé aus München zeigt, mit welchem Kuchen sie ihre Mutter zum Muttertag glücklich machen möchte: eine Sauerkirschtorte mit Eierlikör.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Sweet and Easy - Enie backt
sixx
Sweet and Easy - Enie backt

Sweet and Easy - Enie backt

Alle 12 Staffeln und Folgen