sixxStaffel 6Folge 7vom 20.05.2017
Folge 7: Köstliche Heimat

24 Min.Folge vom 20.05.2017Ab 6

Enie backt in dieser Folge nur mit Zutaten aus unserer köstlichen Heimat. Dafür kommen Stachelbeeren auf einen saftigen, mit Läuterzucker getränkten Blechkuchen. Raffiniert und herzhaft sind die Rote-Bete-Käseküchlein. Speed & Easy gemacht ist eine fruchtige Birnen-Konfitüre mit kleinem Wodka-Schwips. Und auch Enies Gast Bürger Lars Dietrich setzt mit seinem Birnen-Streuselkuchen auf die süß-saftigen Früchte.

