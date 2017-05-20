Sweet and Easy - Enie backt
Folge 7: Köstliche Heimat
24 Min.Folge vom 20.05.2017Ab 6
Enie backt in dieser Folge nur mit Zutaten aus unserer köstlichen Heimat. Dafür kommen Stachelbeeren auf einen saftigen, mit Läuterzucker getränkten Blechkuchen. Raffiniert und herzhaft sind die Rote-Bete-Käseküchlein. Speed & Easy gemacht ist eine fruchtige Birnen-Konfitüre mit kleinem Wodka-Schwips. Und auch Enies Gast Bürger Lars Dietrich setzt mit seinem Birnen-Streuselkuchen auf die süß-saftigen Früchte.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick