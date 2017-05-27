Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sweet and Easy - Enie backt

Baking News 4.0

sixxStaffel 6Folge 8vom 27.05.2017
Baking News 4.0

Baking News 4.0Jetzt kostenlos streamen

Sweet and Easy - Enie backt

Folge 8: Baking News 4.0

25 Min.Folge vom 27.05.2017Ab 6

Was darf schon morgen in keiner Kuchentheke mehr fehlen? Das nächste große Ding nach Cupcakes, Cake-Pops und Macarons sind die kunterbunten luxuriösen Eclairs mit sahniger Füllung und fruchtigem Belag. Leuchtend grün und absolut hip ist das japanische Teepulver Matcha. Enie macht damit aus einem normalen Käsekuchen eine herrlich süß-grüne Supertorte. Die Food-Designerin Denise Schuster zeigt Enie ihre geniale Eistorte - randvoll mit dem Super-Food schlechthin, Acai Beeren!

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Sweet and Easy - Enie backt
sixx
Sweet and Easy - Enie backt

Sweet and Easy - Enie backt

Alle 12 Staffeln und Folgen