Sweet and Easy - Enie backt
Folge 13: Beerenparadies
25 Min.Folge vom 20.07.2019Ab 6
Beeren sind eine beliebte Zutat, wenn es ums Backen geht. Enie van de Meiklokjes bereitet sowohl süße als auch saure Kreationen zu, die garantiert gut schmecken. Ein kleines Nuss-Küchlein verfeinert sie mit leckeren Pistazien und frischen Himbeeren. Außerdem zeigt sie, wie man einen Kuchenboden aus Zitronenkeksen zaubert. Zum Schluss präsentiert Enie ein weiteres kulinarisches Highlight: ein fruchtiges Beeren-Topfen-Gratin.
