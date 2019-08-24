Sweet and Easy - Enie backt
Folge 18: Mein täglich Brot
26 Min.Folge vom 24.08.2019Ab 6
Diesmal serviert Enie van de Meiklokjes frisch gebackenes Brot. Neben einem pikanten Strudelbrot mit Oliven, Kräutern, getrockneten Tomaten und Parmesan gibt es außerdem selbstgemachtes Knäckebrot und knusprige Brotchips. Anschließend empfängt Enie den Bäcker und Brotsommelier Jörg Schmid, der ihr sein Rezept für einen schwäbisch genetzten Brotlaib zeigt.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick