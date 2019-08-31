Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 8Folge 19vom 31.08.2019
25 Min.Folge vom 31.08.2019Ab 6

Auch heute präsentiert Enie van de Meiklokjes wieder leckere Rezepte, die zum Schlemmen einladen. Den Anfang macht ein knuspriger Crumble mit frischen Pflaumen und einer süßen Puddingcreme. Außerdem backt Enie einen saftigen Brownie-Käsekuchen mit reichlich Schokolade. Ebenso köstlich schmeckt auch ihr Apfel-Hefekranz mit Butter und knackigen Walnüssen.

