Sweet and Easy - Enie backt
Folge 2: Cherry Barry Lady
24 Min.Ab 6
Fruchtig, frisch und lecker - das sind Enies neueste Rezeptideen: Eine köstliche Kirsch-Schoko-Rolle wird durch die passende Verzierung zum echten Hingucker. Außerdem backt Enie fluffig-weiche Brötchen mit rosa-weißem Zuckerguss. Wer es deftig mag, sollte sich an gefüllten Erdbeer-Teigtaschen mit einer Vanille-Frischkäsemasse probieren. Und gemeinsam mit Moderatorin Annett Möller zaubert Enie eine traumhafte Beerenpizza auf den Tisch.
