Sweet and Easy - Enie backt
Folge 5: Hefe Halligalli
24 Min.Ab 6
Heute gibt es in der Küche von Enie van de Meiklokjes ein richtiges Hefe Halligalli! Die leidenschaftliche Bäckerin backt rund um den Hefeteig und erklärt diese wichtige Backzutat. Neben einem geschlungenen Hefezopf mit Cranberry-Füllung gibt es auch noch ein lecker-luftiges Pitabrot, bevor ihr Gast und Hefe-Kenner Tino Schmidt aus Thüringen seinen Savarin - einen französischen Hefeklassiker - backt.
