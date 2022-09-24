Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Folge 7: Gewürze, Kräuter & Co.
22 Min.Folge vom 24.09.2022Ab 6
Gewürze und Kräuter verleihen jedem Gericht eine spezielle Note. Dabei eignen sich sowohl klassische, aber auch exotische Gewürze zum Kochen und Backen. Enie verrät ihre ganz besondere Gewürzmischung und geht dem Geheimnis einer sensationellen Kräuterbutter auf den Grund. Derweil zeigt ihre Kollegin Mara, wie man Waffeln mithilfe von Kräutern völlig neu interpretieren kann.
