Abenteuer Lagerfeuer

sixxStaffel 8Folge 4vom 28.09.2024
Folge 4: Abenteuer Lagerfeuer

24 Min.Folge vom 28.09.2024Ab 6

Alle lieben Sommer - vor allem weil man einfach unbeschwert die meiste Zeit draußen verbringen kann. Heute geht's zum Picknicken ins Freie, und zwar am schön knisternden Lagerfeuer! Abgesehen von der tollen Atmosphäre, eröffnen sich hier, jenseits von Marshmallows und Stockbrot, viele kulinarische Möglichkeiten. Und die gute Nachricht für alle, die's gern süß mögen: Beim "Abenteuer Lagerfeuer" ist auch einiges an Desserts dabei!

sixx
