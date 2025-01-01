Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 2
Folge 2: Chocoholic

24 Min.

Ganz sweet und easy geht es heute in der Küche von Enie van de Meiklokjes zu. Ihre Rezepte machen jeden zum "Chocoholic". Mit ihren Schoko-Bonbon-Schnitten und einem scharfen Schokoladen-Soufflé mit Wasabi bleiben keine Schoko-Wünsche offen. Die Schokoladen-Expertin Katharina Kraft vom Atelier Cacao in Berlin zeigt Enie, wie sie einen ultimativen "Death by chocolat" backen kann.

