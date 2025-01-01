Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sweet and Easy - Enie backt

Zum Wohl Ladys - Schwippsgebäck

sixxStaffel 2Folge 7
Zum Wohl Ladys - Schwippsgebäck

Folge 7: Zum Wohl Ladys - Schwippsgebäck

25 Min.Ab 6

Enie van de Meiklokjes zeigt uns heute die perfekten Rezepte für einen fantastischen und feucht-fröhlichen Mädelsabend. Den Auftakt macht ein Champagner-Apfel Kuchen, gefolgt von beschwipsten Schwänen mit Eierlikör und schließlich zeigt Enie mit Freundin und Hutmacherin Anne Schneider wie man russischen Blinis den besonderen Twist mit Dry Martini verleiht? Cheers!

