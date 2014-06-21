Sweet and Easy - Enie backt
Folge 10: Happy Happy Party
25 Min.Folge vom 21.06.2014Ab 6
Enie van de Meiklokjes zaubert heute für jeden Party-Anlass das perfekte Gebäck aus dem Ofen. Für die passende Partydekoration sorgt sie mit Konfetti-Keksen. Über ihre Mini Veilchen-Charlotte freut sich jedes Geburtstagskind und um das herzhafte Party-Gebäck kümmert sich Meltem Kaptan - bekannt aus "Das große Backen". Die türkischstämmige Kölnerin backt mit Enie Pogaca: kleine Hefeteigtaschen gefüllt mit Schafskäse oder Hackfleisch.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick