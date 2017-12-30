Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Folge 9: Süße Versuchungen
24 Min.Folge vom 30.12.2017Ab 6
Was süße Versuchungen angeht, sind uns die Koreaner mit grünem Matcha-Tiramisu und dem Bretzel-Schoko-Shake schon einen Schritt voraus. Außerdem präsentiert Enie einen superschnellen 5-Minuten-Käsekuchen und stellt Euch den ersten Lieferservice für Eis vor, bei dem ihr eure Sorte auch selbst kreieren könnt.
