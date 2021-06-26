Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 5Folge 5vom 26.06.2021
25 Min.Folge vom 26.06.2021Ab 6

Burger-Liebhaber aufgepasst: Enie van de Meiklokjes begibt sich auf eine kulinarische Fast-Food-Reise um die ganze Welt und entdeckt dabei die unterschiedlichsten Burger-Kreationen. Von frischen herzhaften Rezeptideen bis zum vermutlich süßesten Burger weit und breit ist für jeden etwas dabei. Egal ob Cheese-, Chicken-, Veggie- oder Asia-Burger - Enie hat sie alle getestet.

