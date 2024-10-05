Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sweet & Easy - Das Foodmagazin

sixxStaffel 8Folge 5vom 05.10.2024
Folge 5: Wild kombiniert

24 Min.Folge vom 05.10.2024Ab 6

Das sogenannte "Food Pairing" bedeutet das Zusammenfügen von ganz unterschiedlichen Geschmacksnuancen und Zutaten und hat als professionelle Disziplin schon längst Einzug in viele Restaurantküchen gehalten. Da ist viel kulinarische Aufgeschlossenheit gefragt. Eine echte Herausforderung für die geschmackliche Vorstellungskraft!

