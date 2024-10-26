Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sweet & Easy - Das Foodmagazin

Hörnchen-Hype

sixxStaffel 8Folge 8vom 26.10.2024
Hörnchen-Hype

Sweet & Easy - Das Foodmagazin

Folge 8: Hörnchen-Hype

24 Min.Folge vom 26.10.2024Ab 6

Was gibt es Besseres als ein knuspriges Croissant, das frischgebacken aus dem Ofen kommt? Auf der Suche nach den angesagtesten Blätterteig Kreationen, begibt sich Enie in die Backstuben innovativer Konditoren und spürt dabei den Hörnchen Hype auf. Ob in der XXL-Variante oder knallig bunt - das Croissant ist heute unser Star!

