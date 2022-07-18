Zum Inhalt springenBarrierefrei
taff

taff vom 18. Juli 2022

ProSieben
Folge vom 18.07.2022
taff vom 18. Juli 2022

taff vom 18. Juli 2022Jetzt kostenlos streamen

taff

Folge vom 18.07.2022: taff vom 18. Juli 2022

Folge vom 18.07.2022
Ab 12

Sie kennen das chillige Leben in Hotels und lieben es, bedient zu werden - doch sie wissen gar nicht, was dahintersteckt. Realitystar Calvin Kleinen (der im Alltag noch im Hotel Mama chillt) und Instagram-Star Kate Merlan genießen die Suiten, die ihr Job mit sich bringen und lieben es, in der Sonne Urlaub zu machen. Jetzt wollen sie zum ersten Mal hinter die Kulissen blicken und herausfinden, welcher Aufwand hinter unseren Urlauben steckt.

